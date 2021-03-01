Экономика: США выделят Украине пакет военной помощи на 125 млн долларов

По его словам, такая помощь включает в себя усилия по подготовке, оснащению и проведению инструктажа для того чтобы помочь военным Украины сохранить территориальную целостность страны, а также улучшить совместимость со стандартами НАТО.

Также Вашингтон будет продолжать передавать Киеву летальные вооружения, что поможет украинской армии эффективнее контролировать границы. Пакет финансовой помощи будет состоять из двух патрульных кораблей Mark IV, которые будут использоваться для охраны территориальных вод. Планируется передать восемь таких патрульных катеров в 2020-2021 финансовом году.

Более детально состав пакета военной помощи планируется обнародовать позднее. Д. Кирби подчеркнул, что США уделяют пристальное внимание суверенитету Украины и ее евроатлантическим устремлениям.

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