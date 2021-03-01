МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Экономика: США выделят Украине пакет военной помощи на 125 млн долларов
logo

Экономика: США выделят Украине пакет военной помощи на 125 млн долларов

Также Вашингтон будет продолжать передавать Киеву летальные вооружения
​США намерены выделить еще 125 миллионов долларов для Украины в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Д. Кирби.

По его словам, такая помощь включает в себя усилия по подготовке, оснащению и проведению инструктажа для того чтобы помочь военным Украины сохранить территориальную целостность страны, а также улучшить совместимость со стандартами НАТО.

Также Вашингтон будет продолжать передавать Киеву летальные вооружения, что поможет украинской армии эффективнее контролировать границы. Пакет финансовой помощи будет состоять из двух патрульных кораблей Mark IV, которые будут использоваться для охраны территориальных вод. Планируется передать восемь таких патрульных катеров в 2020-2021 финансовом году.

Более детально состав пакета военной помощи планируется обнародовать позднее. Д. Кирби подчеркнул, что США уделяют пристальное внимание суверенитету Украины и ее евроатлантическим устремлениям. 

Читайте также: Финансовый рынок: Украина и ЕС пересмотрят соглашение об ассоциации

понедельник 01.03.2021 | 20:49
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok