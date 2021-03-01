Форекс: Брокер FXOpen прекращает доступ к CFD на криптовалюту

На днях вступило в силу решение FCA о запрете криптовалютных CFD в розничном сегменте, и трейдеры, которые работают в Великобритании по лицензии, вынуждены подчиниться и скорректировать свое предложение с учетом новых нормативных требований.

Британский брокер FXOpen ранее сообщил клиентам, что с 5 января все открытые на тот момент позиции будут закрываться принудительно по рыночной цене. Также у трейдеров не будет возможности выставлять новые ордера по CFD на криптовалюту. Но брокер отметил, что изменения никак не повлияют на деятельность профессиональных трейдеров, среди которых спрос на криптовалютные производные инструменты растет с космической скоростью.

В свое время FXOpen первым из онлайн-брокеров предложил торговлю криптовалютными парами. Еще пару месяцев назад клиентам были доступны CFD по 40 активам. Теперь же, руководствуясь требованием FCA, брокер вынужден закрыть доступ к розничной торговле криптодеривативами, биржевыми нотами (ETN). Британский регулятор считает применение вышеупомянутых инструментов слишком рискованным для непрофессионалов, поэтому наложил запрет.

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