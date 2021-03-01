Курс валют: Канадский доллар укрепился относительно евро

В субботу Палата представителей США одобрила пакет помощи экономике США на 1,9 триллиона долларов. Теперь законопроект передается в Сенат, где голосование может состояться уже на следующей неделе. В этот же день FDA утвердило однократную вакцину компании Johnson & Johnson против Covid-19 для экстренного использования на территории США.

Трейдеры ждут заседания ОПЕК +, которое состоится в четверг, что, вероятно, приведет к увеличению добычи нефти на фоне падения коммерческих запасов.

Эксперты прогнозируют, что в следующем месяце коалиция увеличит добычу на 500 000 баррелей в сутки.

Канадский доллар подорожал до 84,25 против иены и может встретить сопротивление около уровня 86,00.

Канадский доллар восстановился до уровня 1,2671 против доллара США и 0,9802 против австралийского доллара. Прогнозируемое сопротивление в районе 1,25 против доллара США и 0,96 против австралийского доллара.

Канадская национальная валюта выросла по отношению к евро, достигнув 4-дневного максимума в 1,5262. С другой стороны, сопротивление, вероятно, будет около уровня 1,50.

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