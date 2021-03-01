Фондовый рынок: Европейские акции выросли на фоне быстрого восстановления экономики

Производственный индекс PMI еврозоны в феврале достиг трехлетнего максимума 57,9 по сравнению с 54,8 в прошлом месяце, что добавило оптимизма в отношении восстановления экономики.

Общеевропейский индикатор Stoxx 600 подскочил на 1,8% до 412,37. Немецкий DAX прибавил 1,3%, французский CAC 40 поднялся на 1,7%, а британский FTSE 100 — на 1,8%.

Акции Danone SA подорожали на 2,5%. Пищевая компания достигла соглашения с COFCO Dairy Investments Limited о преобразовании доли Danone в China Mengniu Dairy Co.

Надежды на восстановление экономики с помощью иммунизации и увеличения стимулирующих мер со стороны США привели к росту акций сырьевых компаний, при этом акции горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 2-3%.

Ценные бумаги нефтегазовой компании BP Plc выросли на 2,5%, Total SE — на 1,7%, а акции Royal Dutch Shell поднялись на 2,1%.

Акции компаний по строительству жилой недвижимости в Великобритании выросли на фоне надежд, что министр финансов Риши Сунак объявит о новых мерах компенсации при покупке домов.

Бумаги компании Хурма подорожали почти на 6%, Taylor Wimpey — на 5,2%, а Barratt Developments — на 4,5%.

Акции фармацевтической компании AstraZeneca выросли на 1,6% после того, как она продала свою 7,7-процентную долю в Moderna Inc за более чем 1 миллиард долларов.

Ценные бумаги IAG, владеющей British Airways, подорожали на 4,7% на ожиданиях восстановления спроса на поездки летом.

Акции BayWa AG прибавили более чем 2%. Оператор в сфере сельского хозяйства, строительных материалов и энергетики сообщил, что его предварительная прибыль за 2020 финансовый год до уплаты процентов и налогов или EBIT увеличилась на 14,3% до 215,3 миллиона евро с 188,4 миллиона евро в прошлом году.

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