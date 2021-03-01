Курс золота: Стоимость драгметалла растет на фоне снижения доходности казначейских облигаций

Спотовая стоимость золота выросло на 0,8% до 1 747,38 доллара за унцию после минимума с июня на уровне 1 716,85 доллара в пятницу. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,9% до 1 744,95 доллара.

Доходность казначейских облигаций упала с рекордного уровня за год, что привело к восстановлению мировых акций.

Доходность 10-летних облигаций США колебалась в районе 1,40% после скачка до 1,6140% в четверг. Европейские, австралийские и японские 10-летние доходности госбумаг сегодня также продемонстрировали падение.

Доллар скатился с недавних рекордов роста, поскольку ожидания более быстрого восстановления экономики и надежды на ее стимулирование помогли инвесторам развеять опасения относительно инфляции.

Одноразовый иммунизационный препарат против Covid-19 от Johnson & Johnson получил одобрение на экстренное использование от FDA в субботу.

Президент США Джо Байден одержал свою первую победу в законодательной сфере, когда в начале субботы Палата представителей Конгресса утвердила его пакет помощи от коронавируса на сумму $1,9 трлн.

Теперь законопроект о стимулировании перемещается в сенат для обсуждения, где голосование может состояться уже на следующей неделе.

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