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Курс нефти: Brent дорожает в ожидании встречи ОПЕК+
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Курс нефти: Brent дорожает в ожидании встречи ОПЕК+

Нефть сорта Brent с поставками в мае подорожала на 1,5 %
​В понедельник стоимость на нефть поднялась более чем на 1 процент в преддверии долгожданной встречи ОПЕК+ на этой неделе, которая, вероятно, приведет к увеличению добычи на фоне падения запасов.

Нефть сорта Brent с поставками в мае подорожала на 1,5 % до 65,36 долл/барр., а фьючерсы нефть WTI (Западный Техас, США) подскочили на 1,5 % до 62,45 долл/барр.

Стоимости обоих сортов достигли годовых максимумов на прошедшей неделе, а затем обвалились в пятницу, поскольку доллар укрепился на фоне роста доходности облигаций в ответ на обнадеживающие экономические данные.

4 марта текущего года представители картеля ОПЕК+ соберутся на очередную встречу, где обсудят новые квоты на разработку углеводородов.

Аналитики говорят, что в связи с ростом цен на нефть до уровня, предшествующего пандемии, глобальный дисбаланс предложения нефти может вызвать пересмотр производства.

Прохождение законопроекта о помощи Covid на $1,9 трлн через нижнюю палату Конгресса США в 27 февраля и одобрение иммунизационного препарата против коронавируса компании J & J позитивно отразились на экономических перспективах.



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понедельник 01.03.2021 | 12:45
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