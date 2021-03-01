Рынок акций: Nikkei стремительно восстанавливает утраченные позиции

Контрольный индекс Nikkei закрыл утреннюю сессию на отметке 29 621,26, поднявшись на 655,25 пункта, при этом лидерами роста стали секторы недвижимости и здравоохранения. В пятницу рынок закрылся резким падением на 4 процента, зафиксировав самое большое падение с июня 2016 года.

Акции SoftBank подорожали 5%, а бумаги оператора Uniqlo Fast Retailing выросли 2%. Среди автопроизводителей акции Honda прибавили 3%, в то время как Toyota оставалась неизменной.

Ценные бумаги крупных экспортеров выросли. Panasonic — на 1%, Sony и Mitsubishi Electric —на 3%, а Canon — на 0,2%.

В сфере технологий: бумаги компании Advantest вырос на 6%, а Tokyo Electron — на 3%. В банковском секторе акции Sumitomo Mitsui Financial поднялись на 1%, а Mitsubishi UFJ Financial — на 0,1%.

Среди других крупных компаний рост акций NTT Data составляет более 8%, а Trend Micro — 6%. Screen Holdings, Dai Nippon, Ricoh, Dentsu и Tokyo Tatemono выросли на 5% каждая.

При этом, бумаги Sharp теряют 4%, а Mitsui OSK Lines — 2%. Акции Tokyu, JGC Holdings, Central Japan Railway, Nippon Steel, JFE Holdings и Nippon Yusen падают более чем на 1% каждая.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) au Jibun Bank Japan вырос до 51,4 в феврале 2021 года, что стало первым месяцем роста производственной активности с апреля 2019 года и самым быстрым с декабря 2018 года. Позитивные настроения достигли самого высокого уровня с июля 2017 года.

На валютном рынке доллар США в понедельник торгуется в районе 106 иен.

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