Фондовый рынок: Акции США завершили торги пятницы без единой динамики

Nasdaq поднялся на 0,6% до 13 192,34 после закрытия торгов в четверг на самом низком уровне закрытия за почти месяц. Между тем, индекс Dow упал на 1,5% до 30 932,37, а S&P 500 снизился на 0,5% до 3 811,15.

За неделю основные американские фондовые индексы снизились: Nasdaq — на 4,9%, S&P 500 —на 2,4%, а Dow — на 1,8%.

Волатильность, наблюдаемая в течение торговой сессии, возникла из-за того, что трейдеры внимательно следили за активностью на рынках облигаций после недавнего скачка доходности.

Доходность казначейских бумаг колебалась после выхода оптимистичных экономических данных Соединенных Штатов.

Согласно данным Минторговли США, в январе личный доход в стране увеличился из-за прямых выплат в размере 600 долларов, при этом инфляция остается относительно спокойной.

Резкое падение акций Salesfore на 6,3% оказало давление на Dow: компания, производящая программное обеспечение для бизнеса, сообщила о результатах за четвертый квартал лучше, чем ожидалось, но представила неутешительный прогноз прибыли.

Акции золота продемонстрировали существенное движение вниз в этот день, в результате чего индекс NYSE Arca Gold Bugs Index упал на 4,8% до самого низкого уровня закрытия за десять месяцев.

Акций сталелитейных компаний подешевели, о чем свидетельствует падение индекса NYSE Arca Steel на 3,1%.

Акции энергетических компаний упали на фоне резкого отката цен на сырую нефть, которые заметно снизились вместе с акциями банковского сектора, коммунальных услуг и коммерческой недвижимости.

С другой стороны, акции полупроводников продемонстрировали сильный рост в течение торговой сессии, в результате чего индекс Philadelphia Semiconductor Index вырос на 2,3%.

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