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Финансовый рынок: Китай заполнил свои нефтехранилища до предела
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Финансовый рынок: Китай заполнил свои нефтехранилища до предела

Многие аналитики полагают, что Китай вряд ли остановится на таком объеме и будет и дальше покупать нефть
​Китай, который является главным импортером нефти, заполнил свои нефтехранилища почти до предела. Теперь страна ищет дополнительные резервуары для хранения.

В 2020 году Китай стал первой жертвой пандемии коронавируса, однако и первым начал восстанавливаться после него. На фоне падения цен на нефть власти страны начали скупать дешевое сырье. В настоящее время объем топлива в резервуарах равен объему 120 дней чистого импорта.

Многие аналитики полагают, что Китай вряд ли остановится на таком объеме и будет и дальше покупать нефть. Такие запасы имеют для страны решающее значение, поскольку позволят экономике сохранить устойчивость в кризисные периоды, которые влияют на объемы поставок и цены.

В 2020 году Китай увеличил импорт нефти на 7,3%. При этом ежедневно страна покупала 10,85 млн баррелей. Также был увеличен импорт природного газа на 5,3% в прошлом году. 

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воскресенье 28.02.2021 | 21:45
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