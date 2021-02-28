Финансовый рынок: Китай заполнил свои нефтехранилища до предела

В 2020 году Китай стал первой жертвой пандемии коронавируса, однако и первым начал восстанавливаться после него. На фоне падения цен на нефть власти страны начали скупать дешевое сырье. В настоящее время объем топлива в резервуарах равен объему 120 дней чистого импорта.

Многие аналитики полагают, что Китай вряд ли остановится на таком объеме и будет и дальше покупать нефть. Такие запасы имеют для страны решающее значение, поскольку позволят экономике сохранить устойчивость в кризисные периоды, которые влияют на объемы поставок и цены.

В 2020 году Китай увеличил импорт нефти на 7,3%. При этом ежедневно страна покупала 10,85 млн баррелей. Также был увеличен импорт природного газа на 5,3% в прошлом году.

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