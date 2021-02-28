Финансовый рынок: Россия может и дальше использовать украинскую ГТС

Данная инфраструктура может использоваться в качестве балансирующих мощностей в случае возникновения пиковых нагрузок, ремонтных работах и аварийных ситуациях. Об этом говорят многие аналитики.

Также подчеркивается, что без украинской ГТС не получится до конца обеспечить выполнение экспортных контрактов со стороны России.

В то же время, некоторые эксперты полагают, что запуск «Северного потока-2» приведет к тому, что транзит через Украину будет обнулен. Планируется задействовать четверть или даже меньше мощностей украинской ГТС, которая станет убыточной.

Есть предположение, что Россия сможет оправдать свой отказ в использовании трубопровода из-за аварии, в ходе которой возникнет необходимость вывода из эксплуатации части трубы, что автоматически приведет к остановке всего маршрута. «Северный поток-2» является трубопроводом, который проходит по дну Балтийского моря до территории Германии.

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