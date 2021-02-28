Финансовый рынок: В НАТО подсказали США способ как сдержать Китай

В то же время, власти США до сих пор довольно скептически относятся к перспективам использования собственной цифровой валюты. В свою очередь, Китай может использовать цифровой юань как способ ослабить доллар и подорвать его глобальную роль в качестве мировой резервной валюты.

У цифрового доллара есть круг сторонников, включая главу ФРС Д. Пауэлла и министра финансов Д. Йеллен. Ранее они заявили, что сейчас Федеральный резервный банк проводит исследования в сфере возможного применения цифрового доллара. Ожидается, что новая валюта значительно упростит жизнь простым американцам.

В то же время считается, что Китай все равно будет иметь определенное преимущество при создании собственной валюты.

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