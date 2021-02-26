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Финансовый рынок: Эксперты МОФТ назвали лучших Форекс брокеров 2021
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Финансовый рынок: Эксперты МОФТ назвали лучших Форекс брокеров 2021

Лучшие Форекс брокеры 2021

Финансовые эксперты МОФТ осуществили комплексное исследование работы Форекс брокеров, в рамках которого каждая компания проверялась по более чем 100 базовым параметрам. Полученные данные были внесены в единый протокол исследования – на основании их сравнения и анализа сотрудники экспертного отдела сформировали список лучших Форекс брокеров 2021 года.

ТОП-5 лучших Форекс брокеров

Результаты экспертного исследования определили ТОП-5 лучших Форекс брокеров, во главе которого осталась компания RoboForex. В первую пятерку лучших брокеров вошли следующие компании: EXNESS, Forex4you, Альфа-Форекс и InstaForex.

Компания RoboForex остается лидером рынка по торговому обороту и удерживает рекордный максимум по этому параметру. Еще одним преимуществом RoboForex эксперты МОФТ считают стабильный клиентский прирост. Оба этих параметра обеспечивают Робофорекс существенное преимущество перед конкурентами.

Компании EXNESS и Forex4you продолжают борьбу за второе место в рейтинге Форекс брокеров. Их показатели находятся практически на одном уровне, однако EXNESS с опережает своего конкурента по уровню клиентского прироста с небольшим отрывом. Forex4you закрывает ТОП-3, уступив EXNESS всего 0.3 балла.

Почетное четвертое место достается компании Альфа-Форекс. Ей не только удалось существенно нарастить клиентскую базу, но и значительно увеличить торговые обороты. Этих результатов команда Альфа-Форекс добилась за счет массированной рекламной кампании, а также постоянной работе над повышением уровня качества услуг для клиентов.

Пятое место в рейтинге получает компания Instaforex, которой пришлось уступить свою позицию более сильному сопернику – Альфа-Форекс, и сделать один шаг вниз в рейтинговой таблице. Несмотря на снижение Инстафорекс уступила конкуренту всего 0,1 балла и нацелена на восстановление базовых параметров.

Алгоритм проверки брокеров и обновления рейтинга Форекс

Поверка брокеров и обновление рейтинга Форекс осуществляется по уникальному алгоритму – методологии МОФТ. В ходе проверки финансовые эксперты придерживаются главного принципа – независимости результатов, полученных в ходе исследования деятельности брокерских компаний. Таким образом достигается главная цель экспертного исследования МОФТ – формирование независимого и объективного рейтинга Форекс брокеров.

Параметры, по которым проверяются брокеры

Все Форекс брокеры оцениваются по ряду базовых параметров работы, которые делятся на пять функциональных групп.

  • Финансовая – первая группа. Проверяются все финансовые сервисы брокера.
  • Экономическая – вторая группа. Проверяется уровень прироста или спада торговых оборотов.
  • Клиентская – третья группа. Фиксируется наличие клиентского прироста.
  • Сервисная – четвертая группа. Проверяется оперативность и качество работы службы поддержки.
  • Репутационная – пятая группа. Изучаются отзывы клиентов о работе брокера.

СПРАВКА: МОФТ (Международное Объединение Форекс Трейдеров) – это самое большое сообщество трейдеров в мире, которое существует с 2010 года. За это время число участников Объединения превысило 300,000. Работая с МОФТ, трейдеры получают больше дохода за счет доплат за каждую сделку. Кроме этого, МОФТ защищает права своих клиентов перед брокерами – предоставляя им бесплатную юридическую поддержку.

Материал подготовлен: Михаил Пригожин



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пятница 26.02.2021 | 16:30
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