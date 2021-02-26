Курс золото: Цены на драгоценный металл падают

Спотовая цена золота опустилась на 0,4% до 1 764,04 доллара за унцию. Цены упали ориентировочно на 1% за неделю и более чем на 4% за месяц. Фьючерсы на золото в США упали на 0,8% до 1 760,75 доллара.

Стоимость золота снизилась, поскольку увеличение доходности казначейских долговых бумаг усилило опасения роста инфляции.

Рынки хеджировали риск более раннего повышения ставок Федеральной резервной системой, несмотря на то, что официальные лица сигнализировали, что они не ожидают роста процентных ставок.

Более сильные, чем прогнозировались, экономические данные Соединенных Штатов, опубликованные накануне, также добавили опасений, что ФРС может отозвать стимулы раньше, чем ожидалось.

Отражая настроения инвесторов, авуары крупнейшего обеспеченного золотом биржевого фонда (ETF), нью-йоркского SPDR Gold Trust, упали в четверг на 0,6% до самого низкого уровня с мая 2020 года.

Читайте также: Курс золота: Стоимость драгоценного метала остается стабильным