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Курс золото: Цены на драгоценный металл падают
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Курс золото: Цены на драгоценный металл падают

Стоимость золота снизилась, поскольку рост доходности государственных облигаций усилил опасения роста инфляции
В пятницу цены на золото снизились, приблизившись к недельным минимумам, поскольку доллар укрепился в надежде на более быстрое восстановление экономики и рост доходности гособлигаций США.

Спотовая цена золота опустилась на 0,4% до 1 764,04 доллара за унцию. Цены упали ориентировочно на 1% за неделю и более чем на 4% за месяц. Фьючерсы на золото в США упали на 0,8% до 1 760,75 доллара.

Стоимость золота снизилась, поскольку увеличение доходности казначейских долговых бумаг усилило опасения роста инфляции.

Рынки хеджировали риск более раннего повышения ставок Федеральной резервной системой, несмотря на то, что официальные лица сигнализировали, что они не ожидают роста процентных ставок.

Более сильные, чем прогнозировались, экономические данные Соединенных Штатов, опубликованные накануне, также добавили опасений, что ФРС может отозвать стимулы раньше, чем ожидалось.

Отражая настроения инвесторов, авуары крупнейшего обеспеченного золотом биржевого фонда (ETF), нью-йоркского SPDR Gold Trust, упали в четверг на 0,6% до самого низкого уровня с мая 2020 года.

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пятница 26.02.2021 | 13:34
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