Курс нефти: Стоимость Brent снизилась

Нефть Brent с контрактами в мае подешевела на 0,8% до 65,60 долл/барр., а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 0,7% до 63,12 долл/барр.

Национальная валюта США подорожала на фоне увеличения интереса инвесторов к "безопасным" активам из-за стабильного роста доходности в США и множества более сильных, чем ожидалось, экономических данных Соединенных Штатов, опубликованных накануне.

При этом инвесторы обеспокоены слухами о том, что пакет бюджетных стимулов главы Белого дома Джо Байдена не будет таким большим, как предлагаемые $1,9 трлн.

Растущий американский доллар влияет на стоимость углеводородов, поскольку их рыночная цена выражена в национальной валюте США, что автоматически увеличивает ее стоимость при расчете другой валютой.

Снижение стоимости нефти происходит в то время, когда на энергетический рынок, вероятно, вернется больше предложения.

Поскольку стоимость на нефть восстанавливалась до уровня, предшествующего пандемии, есть вероятность, что на ближайшей встрече ОПЕК + будет рассмотрен вопрос увеличения квот на разработку.

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