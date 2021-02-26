Форекс: Падении ВВП Франции IV квартале не оправдало ожидания экспертов

Из-за введенной национальной изоляции и комендантского часа валовой внутренний продукт Франции в IV квартале сократился на 1,4 процента последовательно.

Валовой внутренний продукт снизился больше, чем прогнозируемое 29 января снижение на 1,3 процента. В III квартале экономика Франции увеличилась на 18,5%.

В IV квартале прошлого года валовой внутренний продукт был на 4,9 процента ниже своего показателя.

За весь 2020 год экономическая активность беспрецедентно сократилась на 8,2 процента после подъема на 1,5 процента в прошлом году.

Согласно статистике, несмотря на сокращение фонда зарплаты, получаемого домашними хозяйствами, валовой располагаемый доход домашних хозяйств вырос на 1,5 процента в IV квартале после подъема на 2,8 процента в III квартале.

В 2020 году располагаемый доход вырос на 1,1 процента после увеличения на 3,1 процента в прошедшем году.

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