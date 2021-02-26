Фондовый рынок: Азиатские акции закрыли торги в красной зоне

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 75,97 пункта до 3 509,08 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1 093,96 пункта до 28 980,21.

Японский рынок ценных бумаг снизился, поскольку рост доходности долгосрочных облигаций США и Японии вызвал опасения по поводу стабильности фондовой площадки.

Индекс Nikkei упал на 1202,26 пункта до 28 966,01 пункта — это рекордное падение с июня 2016 года. Более широкий индекс Topix снизился на 61,74 пункта до 1 864,49.

Акции Taiyo Yuden, Dentsu, Pacific Metals, Advantest и Nissan Chemical Industries упали на 6-8%.

Австралийский рынок акций завершил торговый день резким падением на фоне стремительного роста доходности по облигациям США, снижения цен на золото и распродажи акций высокотехнологичных компаний. Доходность долговых обязательств снизилась, когда Резервный банк Австралии объявил внеплановое предложение о покупке трехлетних государственных облигаций.

Индекс S & P / ASX 200 упал на 160,70 пункта до 6,673,30, что стало его худшей сессией примерно за шесть месяцев и достигло почти четырехнедельного минимума. Индикатор All Ordinaries опустился на 165,10 пункта до 6 940,60.

Акции технологической компании Afterpay потеряли 11%. Ценные бумаги компаний горнодобывающей отрасли BHP и Rio Tinto упали на 2,6% и 1,3% соответственно, в то время как менее крупный конкурент Fortescue Metals Group потерял 4,5%.

Финансовые активы Origin Energy и Woodside Petroleum снизились более чем на 3% из-за падения цен на нефть на фоне укрепления доллара.

Рынок ценных бумаг Южной Кореи снизился из-за опасений по поводу возможного всплеска инфляции. Среднее значение Kospi снизилось на 86,74 пункта до 3012,95 пункта. Акции LG Chem подешевели на 6,6%, в то время как акции Samsung Biologics, Samsung Electronics и SK Hynix потеряли 3-5%.

Фондовый рынок Новой Зеландии закрылся ростом после того, как управляющий Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр подтвердил, что банк сохранит текущую мягкую политику в течение длительного периода.

Контрольный индекс NX-50 поднялся на 86,63 пункта до 12 227,29. Акции Heavyweight A2 Milk Company выросли на 3,8% после падения на 16% днем ранее.

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