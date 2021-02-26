Курс валют: Австралийский доллар падает на фоне внепланового выкупа гособлигаций РБА

Центральный банк Австралии приобрел трехлетние гособлигации на сумму 3 млрд австралийских долларов, поскольку доходность превысила целевой показатель в 0,1%.

Покупка долговых обязательств РБА помогла смягчить скачок доходности: доходность трехлетних облигаций составила 0,130%.

Азиатские рынки упали, поскольку доходность облигаций продолжала расти на фоне опасений по поводу роста инфляции.

Инвесторы обеспокоены тем, что более высокая инфляция может вынудить центральные банки отказаться от чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики.

Австралийский доллар снизился до 1.0648 против новозеландского. Австралийский доллар может найти поддержку в районе 1.045.

Национальная валюта Австралии обесценилась до недельного минимума 0,7805 по отношению к доллару США. Следующая вероятная поддержка для австралийца ожидается около уровня 0,75.

Австралийский доллар достиг отметки 82,86 по отношению к иене, отметив недельный минимум. Если австралийский доллар продолжит движение, его следующим уровнем поддержки, вероятно, станет 80.00.

Австралийский доллар упал до недельных минимумов 1,5552 по отношению к евро и 0,9862 по отношению к канадскому доллару, по сравнению со вчерашними значениями закрытия 1,5454 и 0,9918 соответственно. Ближайшая поддержка для австралийца ожидается в районе 1,57 против евро и 0,98 против канадского доллара.

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