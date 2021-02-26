Фондовый рынок: Американские акции рухнули на фоне роста доходности казначейских облигаций

Все ключевые индексы снизились, при этом высокотехнологичный Nasdaq показал особенно резкое падение. Nasdaq рухнул на 478,54 пункта до 13 119,43. Dow потерял 559,85 пункта и откатился до 31 402,01, а S&P 500 обвалился на 96,09 пункта до 3 829,34.

Падение рынка акций произошло из-за увеличившейся доходности гособлигаций, что вызвало опасения по поводу роста процентных ставок, несмотря на заверения главы ФРС о лояльной денежно-кредитной политике.

Доходность десятилетних долговых обязательств и тридцатилетних гособлигаций взлетела до рекордного уровня за год, при этом прибыльность десятилетних облигаций кратковременно поднялась выше 1,6% на внутридневных торгах.

Рост доходности произошел после публикации оптимистичных экономических данных из США.

Акции производителей полупроводников снизились, что привело к падению индекса Philadelphia Semiconductor Index на 5,8%.

Бумаги жилищного фонда подешевели, о чем свидетельствует падение на 4,8% индекса жилищного сектора Филадельфии.

Акции авиакомпаний обвалились: индекс NYSE Arca Airline Index рухнул на 4,3% после завершения торгов в среду на рекордном уровне закрытия за год.

Акции компьютерного оборудования, золота, стали и программного обеспечения снизились в течение дня, вместе с большинством других основных секторов.

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