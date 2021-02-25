Финансовый рынок: Энергокомпании Техаса оказались на грани дефолта

Стоит отметить, что цены на нее также выросли. Несколько компаний уже напрямую заявили о невозможности покрыть платежи. Кризис в энергосфере США разразился из-за того что стоимость электроэнергии выросла до девяти тысяч долларов за мегаватт-час. Сейчас неоплаченными остаются счета на несколько миллиардов долларов.

Расчет должен произойти в течение двух дней, иначе оператор энергосети Ercot разорвет соглашения о сотрудничестве. Холода оставили без электричества четыре миллиона человек в США. На фоне данных событий шесть членов совета директоров Ercot ушли в отставку.

Напомним, что в США была зафиксированы нетипичные для южных штатов морозы до минус 18 градусов по Цельсию. Из-за этого часть страны оказалась на грани дефицита топлива и электроэнергии.

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