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Финансовый рынок: Энергокомпании Техаса оказались на грани дефолта
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Финансовый рынок: Энергокомпании Техаса оказались на грани дефолта

Расчет должен произойти в течение двух дней, иначе оператор энергосети Ercot разорвет соглашения о сотрудничестве
​Энергетические компании Техаса оказались на грани дефолтов. Ввиду аномальных холодов и снегопадов нарушилась их привычная работа и поэтому пришлось совершать экстренную закупку энергии у других поставщиков.

Стоит отметить, что цены на нее также выросли. Несколько компаний уже напрямую заявили о невозможности покрыть платежи. Кризис в энергосфере США разразился из-за того что стоимость электроэнергии выросла до девяти тысяч долларов за мегаватт-час. Сейчас неоплаченными остаются счета на несколько миллиардов долларов.

Расчет должен произойти в течение двух дней, иначе оператор энергосети Ercot разорвет соглашения о сотрудничестве. Холода оставили без электричества четыре миллиона человек в США. На фоне данных событий шесть членов совета директоров Ercot ушли в отставку. 

Напомним, что в США была зафиксированы нетипичные для южных штатов морозы до минус 18 градусов по Цельсию. Из-за этого часть страны оказалась на грани дефицита топлива и электроэнергии.

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четверг 25.02.2021 | 20:01
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