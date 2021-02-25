Форекс: AMarkets рассказывает как избежать критических ошибок трейдеров

продолжают тему ошибок, которые совершают трейдеры. Ранее мы говорили про ошибки в диверсификации рисков, сейчас пришла пора изучить критические моменты для трейдинга.

Очень важно чтобы каждый трейдер знал и помнил, что ни один человек не застрахован от ошибок. Промахи могут быть у всех, будь это новичок или профессиональный трейдер.

Как правило, на рынке ошибки связаны с тем, что трейдер не соблюдает фундаментальных или тактических правил. Ошибки совершаются и тогда, когда нет базовых знаний относительно процессов, происходящих на рынке. В компании AMarkets зачастую, новички торгуют наугад, не применяя в своей работе торговую стратегию. Результат всегда один – слив депозита. Даже если новичок закрывает подряд несколько прибыльных сделок, то это лишь вопрос времени, придет день, когда интуиция подведет, а счет обнулится.

Рассмотрим подробнее, о чем надо всегда помнить

Ошибка первая – отсутствие подготовки

Как известно, театр начинается с вешалки, а трейдинг с обучения. Торговля наугад всегда заканчивается минусом на депозите. Поэтому, прежде всего, необходимо изучить структуру рынка, законы, по которым он живет. Важно уделить внимание участникам трейдинга, разобраться, кто такие маркетмейкеры и какое влияние они оказывают на рынок.

Важную роль играет и психология. Знание того, как поведет себя толпа в той или иной ситуации поможет трейдеру не поддаться импульсу и остаться вне игры, когда крупные игроки заманивают мелких спекулянтов в ловушку. Запомните, вы сами решаете каким трейдером вам стать: профессионалом или трейдером-любителем. На это напрямую будут влиять уровень ваших знаний и подготовки.

Ошибка вторая – торговля без правил

Здесь речь идет о правилах для себя. До того как начать торговать на реальном счете, каждый трейдер, который ценит свое время и силы, будет тренироваться на демо-счете. Это необходимо, чтобы понять, как работает торговая стратегия и, чтобы проверить себя, свое терпение и выдержку.

На рынке начинают проявляться как хорошие качества, так и плохие. Поговорим об отрицательных качествах, а именно о жадности и страхе. Желая заработать сверхприбыль трейдер начинает терять контроль, появляется жадность, блокирующая благоразумие, в результате трейдер пересиживает сделку, оставаясь в ней больше, чем нужно. Или, из-за страха все потерять, трейдер поспешно выходит из рынка, не дожидаясь возвращения котировок на позитивную зону.Благодаря составлению списка правил трейдер может фиксировать несколько десятков основных требований. Запомните, что недостаточно лишь составить список, важно следовать его пунктам. В начале каждого торгового дня, перед каждой сделкой повторяйте правила, пока они не закрепятся на уровне рефлексов.

Ошибка третья – нет цели, нет успеха

К наиболее распространенной ошибке среди новичков относится бесцельная торговля. Есть трейдеры, которые торгуют ради процесса, а не ради результата. Каждый трейдер должен помнить, что для достижения успеха очень важно поставить цель. До того, как открыть новый ордер, вы должны знать, когда закроете его.

У вас должно быть 2 сценария: как вы поступите, если прибыль будет расти, и что вы будете делать, если сделка пойдет в минус. В этом случае идеально использовать стоп-приказы: stop-loss и take profit. Данные уровни станут конечными точками, которые нельзя трогать ни при каких обстоятельствах.

Что же нужно знать начинающему трейдеру?

Нельзя быть неподготовленным – чтобы добиться хороших результатов важно учиться и самосовершенствоваться.

Торговать, следуя правилам. Правила позволяют дисциплинировать трейдера. Благодаря этому трейдер сможет не поддаваться эмоциям, которые всегда бурлят во время торговли.

Бесцельные торги приводят к убыткам. Нельзя добиться успеха торгуя ради торговли, так только уменьшается депозит. Важно поставить цель и следовать ей.

Вы можете сами увидеть, что эти правила довольно простые, однако они крайне важны для успешной торговли. Если соблюдать их, то вырастут шансы на успех. Дисциплина в сочетании с торговой системой приведут к успеху на рынке.

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