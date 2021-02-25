Форекс: Индекс экономической уверенности в еврозоне растет

Экономические настроения еврозоны выросли больше, чем прогнозировалось, до 93,4 пункта с 91,5 в прошлом месяце. Ожидается, что в феврале показатель достигнет 92 пунктов.

Уверенность в отраслях улучшается третий месяц подряд благодаря позитивным изменениям во всех трех компонентах, особенно в ожиданиях руководителей производства.

Индекс настроений в промышленности поднялся до -3,3 с -6,1 в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали показатель на уровне -5.

Индекс настроений в сфере услуг составил -17,1, по сравнению с -17,7 в январе, а прогноз экономистов составил -18,1. Улучшение было обусловлено более позитивной оценкой менеджментом прошлой деловой ситуации и улучшением ожиданий спроса.

Индекс потребительского доверия улучшился до -14,8 с -15,5 в прошедшем месяце. Показания совпадают с оценкой аналитиков. Небольшой рост доверия потребителей отразил улучшение оценок домашних хозяйств своего будущего финансового положения.

Между тем, индикатор строительства изменился слабо и вырос до -7,5 с -7,7 месяц назад, поскольку высокая оценка менеджерами объема портфеля заказов была в основном нивелирована более сдержанными ожиданиями занятости.

Индикатор уверенности в розничной торговле снизился до -19,1 с -18,5. Падение произошло в результате резкого ухудшения оценок менеджеров прошлой деловой ситуации и адекватности объема запасов.

Благодаря обновленным планам занятости, индикатор ожиданий в области занятости в феврале вырос на 1,8 пункта до 90,9.

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