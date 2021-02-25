Курс золота: Цены на драгметалл падают из-за роста доходности облигаций

Спотовая цена золото опустилась на 0,6% до 1794,81 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в Соединенных Штатах снизились на 0,3% до 1 792,90 доллара.

Доходность облигаций еврозоны продолжала увеличиваться, поскольку у инвесторов есть предпосылки к устойчивому восстановлению мировой экономики.

Прибыльность десятилетних гособлигаций Соединенных Штатов поднялась на 3 базисных пункта до рекордного показателя за год на фоне перспектив дальнейшего стимулирования США.

Более высокая доходность облигаций снижает альтернативную стоимость золота, которое не приносит процентов.

Доллар остается в тени из-за роста аппетита фондовых игроков к риску после сообщения Федеральной резервной системы.

В среду, в ходе своего выступления перед законодателями в Вашингтоне, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил приверженность главного финансового регулятора страны к мягкой денежно-кредитной политике.

Он снизил риск инфляции и подтвердил свое мнение о том, что крупнейшая экономика мира нуждается в поддержке.

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