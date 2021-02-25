Фондовый рынок: Европейские акции выросли

Многообещающие данные о вакцине Johnson & Johnson от коронавируса вселили надежды на более быстрое восстановление экономики.

Общеевропейский Stoxx 600 прибавил 0,2% до 414,07 после роста на 0,5% в среду.

Французский индекс CAC 40 вырос на 0,4%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,3%, в то время как немецкий DAX незначительно снизился, потеряв ранее достигнутые результаты.

Ценные бумаги банков выросли, частично выиграв от более высокой доходности облигаций. Акции Deutsche Bank выросли на 4%, а BNP Paribas — на 2,2%.

Акции фармацевтического и химического конгломерата Bayer упали почти на 4% после сообщения о падении прибыли и продаж в четвертом квартале.

Акции Aixtron выросли на 15%. Поставщик оборудования для полупроводниковой промышленности сообщил о более высоких результатах и ​​доходах за полный 2020 год.

Бумаги страхового гиганта AXA прибавили 2,8%, несмотря на сообщение о падении базовой прибыли в 2020 году.

Акции компании по управлению ресурсами Veolia Environnement подорожали на 2,2%. Компания планирует добиться уверенного роста результатов в 2021 году и рассчитывает на восстановление докризисной дивидендной политики.

Акции аэрокосмической компании Safran упали на 2,9% после сообщения о падении прибыли в 20 финансовом году.

Акции Standard Chartered снизились почти на 5% после того, как банк сообщил о падении годовой прибыли на 57%, что не соответствует оценкам аналитиков.

Бумаги компании Miner Anglo American подскочили на 4% после того, как ее базовая прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в 2020 году превзошла оценки.

Финансовые активы пивного гиганта Anheuser-Busch InBev NV обвалились на 4,2% после того, как его квартальная прибыль не соответствовала прогнозам.

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