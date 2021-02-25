Курс нефти: Brent продолжает рост четвертую сессию кряду

Нефть марки Brent подорожала на 0,6% до 66,58 за долл/барр, а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 0,4% до 63,48 доллара.

Эксперты сообщают, что по мере того, как вакцинация населения набирает обороты, спрос на нефть к концу года может достичь в 100 миллионов баррелей в сутки, что будет обусловлено резким ростом спроса на бензин, дизельное топливо и мазут.

Поддержку ценам оказало продолжение лояльной денежно-кредитной политики ФРС и снижение добычи нефти в США.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что центральный банк не завершил работу по восстановлению экономики и не намерен отказываться от своей мягкой денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Сильные морозы в Техасе привели к падению добычи нефти в США на прошлой неделе более чем на 10%, или на 1 миллион баррелей в сутки, говорится в отчете Управления энергетической информации.

Трейдеры не обращали внимания на сообщения о том, что ОПЕК +, скорее всего, рассмотрит возможность увеличения добычи нефти на 500 000 баррелей в день, начиная с апреля. Заседание ОПЕК + намечено на следующую неделю.

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