Курс валют: Доллар США падает после выступления главы ФРС

В четверг в ходе торгов американский доллар падает относительно основных мировых валют на фоне обещаний главы ФРС поддерживать лояльную денежно-кредитную политику.

В своем выступлении перед конгрессменами Пауэлл заявил, что ФРС не будет повышать базовые процентные ставки и сокращать свою программу по выкупу облигаций.

Обнадеживающие новые данные об иммунизационном препарате компании J & J от коронавируса и высокий уровень продаж новых домов в США позитивно отразились на настроениях фондовых игроков.

Демократы в Палате представителей США готовятся к голосованию по пакету стимулов Байдена на 1,9 трлн долларов, который включает прямые выплаты на 1400 долларов для большинства американцев. Однако этот план встречает стойкое сопротивление со стороны республиканцев и все еще является предметом переговоров.

Доллар США упал до 1,4170 по отношению к фунту стерлингов и 0,9056 относительно франка. Американская валюта готова найти поддержку в районе 1,45 против фунта и 0,90 против франка.

Доллар США снизился до 1,2183 относительно евро. В паре с канадским долларом валюта США достигла отметки 1,2495, самого низкого показателя с начала 2018 года. Доллар США, скорее всего, вызовет поддержку в районе 1,24 против евро и 1,21 против канадского доллара.

Американский доллар, который закрыл вчерашние торги на уровне 0,7433 против киви, ослаб до 0,7448. Следующая ключевая поддержка для валюты видится в районе 0,76.

Напротив, доллар США вырос до 106,14 по отношению к иене. Ближайшее сопротивление для доллара находится около уровня 108,00

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