Фондовый рынок: Азиатские индексы выросли на фоне позитивных новостей из США

Во второй день своего выступления перед Конгрессом Пауэлл сказал, что ФРС планирует оставить процентные ставки без изменений на долгое время.

Рынок акций Китая вырос благодаря сильному росту в секторе недвижимости. Контрольный индекс Shanghai Composite поднялся на 20,97 пункта до 3 585,05, а гонконгский индекс Hang Seng придавил 355,93 пункта и достиг показателя в 30 074,17.

Японский рынок акций завершил торги в зеленой зоне на фоне экономического оптимизма после того, как правительство заявило, что рассматривает возможность отмены чрезвычайного положения в пяти префектурах, включая Осаку и Киото. Средний индекс Nikkei вырос на 496,57 пункта до 30 168,27, в то время как более широкий индекс Topix закрылся с повышением на 1,22% до 1 926,23.

Ценные бумаги SoftBank подорожали на 3,8%, компании-производителя робототехники Fanuc — на 5,7%, а Fast Retailing, оператора магазинов одежды под брендом Uniqlo, — на 2,4%. Финансовые активы автопроизводителя Suzuki Motor потеряли 3,3% после того, как его 91-летний председатель Осаму Сузуки объявил о своей отставке.

Австралийский фондовый рынок закрыл торги на позитиве, поскольку рост цен на нефть привел к росту акций энергетических компаний. Индекс S & P / ASX 200 поднялся на 56,20 пункта до 6834, а более широкий индекс All Ordinaries вырос на 56,30 пункта до 7 105,70.

Акции Santos и Woodside Petroleum подскочили примерно на 3%, так как нефть продолжала расти четвертую сессию подряд, достигнув 13-месячных максимумов на данных, свидетельствующих о падении добычи нефти в США.

Бумаги технологических компаний выросли вслед за американскими аналогами. Гигант Afterpay прекратил торги, заявив, что изучает возможность дополнительного листинга акций за границей.

Акции Link Administration Holdings выросли на 2,3% после того, как акционеры его подразделения PEXA согласились изучить возможность публичного размещения компании, занимающейся онлайн-операциями с недвижимостью.

Бумаги Qantas Airways подорожали на 1,8%, поскольку авиакомпания разработала амбициозный план возобновления почти всех международных рейсов с конца октября. Акции горнодобывающих компаний BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group выросли на 2–3%.

Южнокорейский рынок ценных бумаг вырос благодаря активным покупкам иностранных и институциональных инвесторов. Среднее значение индекса Kospi подскочило на 104,71 пункта до 3099,69 после того, как Банк Кореи сохранил базовую ставку по кредитованию на рекордно низком уровне 0,50 процента и указал, что сохранит гибкую политику во время пандемии Covid-19.

Акции Samsung Electronics и Hyundai Motor подскочили примерно на 4%, в то время как акции производителя микросхем № 2 SK Hynix взлетели на 9,2%.

Рынок ценных бумаг Новой Зеландии завершил торги в красной зоне, поскольку A2 Milk сообщила о снижении прибыли в первом полугодии и понизила свои прогнозы на весь год.

Контрольный индекс NZX-50 упал на 141,76 пункта до 12 140,66.

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