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FreshForex предлагает торговлю без свопов
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FreshForex предлагает торговлю без свопов

Торговать без свопов металлами и энергоносителями могут все трейдеры на любом типе счетов
​Как известно, одними из самых популярных и волатильных (а значит прибыльных) инструментов на рынке являются драгоценные металлы, нефть и газ. Учитывая этот факт, брокер FreshForex предлагает уникальную возможность – торговать ими без свопов!

Что это значит?

С 22 февраля по 31 марта 2021 года на всех типах счетов FreshForex при торговли инструментами Brent, WTI, GAS, XAU/USD, XAG/USD, XAU/EUR, XAU/AUD и XAG/USD не начисляется комиссия SwapFree! Расходы за перенос сделок на следующие сутки берет на себя FreshForex!

Кому доступна акция?

Торговать без свопов металлами и энергоносителями могут все трейдеры на любом типе счетов.

Не откладывайте прибыль в долгий ящик, нанесите двойной удар по свопам с FreshForex и зарабатывайте на самых волатильных инструментах выгодно!

FreshForex – с нами вы забудете других брокеров!

Источник: FreshForex 

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четверг 25.02.2021 | 10:33
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