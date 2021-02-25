FreshForex предлагает торговлю без свопов

Что это значит?

С 22 февраля по 31 марта 2021 года на всех типах счетов FreshForex при торговли инструментами Brent, WTI, GAS, XAU/USD, XAG/USD, XAU/EUR, XAU/AUD и XAG/USD не начисляется комиссия SwapFree! Расходы за перенос сделок на следующие сутки берет на себя FreshForex!

Кому доступна акция?

Торговать без свопов металлами и энергоносителями могут все трейдеры на любом типе счетов.

Не откладывайте прибыль в долгий ящик, нанесите двойной удар по свопам с FreshForex и зарабатывайте на самых волатильных инструментах выгодно!

FreshForex – с нами вы забудете других брокеров!

Читайте также: Компания ForexClub вернет средства клиентам из Беларуси