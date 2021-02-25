Форекс: GfK ожидает в начале весны рост доверия потребителей в Германии

Прогнозный индекс потребительских настроений в первый месяц весны вырос больше, чем ожидалось, до -12,9 с переоцененного -15,5 в предыдущем месяце. Ожидаемый показатель был -14,3.

"Население понемногу отходит от шока, который был вызван жестким карантинным локдауном в декабре прошлого года, — сказал Рольф Бюркль, эксперт GfK по вопросам потребителей.

"Недавнее сокращение количества заболеваемости Covid-19 и начавшаяся вакцинация вселяют надежду на то, что карантинные ограничения будут снижены", — добавил Бюркл.

Экономические ожидания и ожидания по доходам, а также склонность к покупкам продемонстрировали рост в феврале после спада, вызванного изоляцией в начале года. Более того, снижение склонности к сбережениям также способствовало повышению доверия потребителей.

Экономические ожидания составили 8,0 по сравнению с 1,3 в январе. После четырех падений подряд индекс ожиданий по доходам вырос до 6,5 в феврале с -2,9 в предыдущем месяце.

В то же время, как показал опрос, склонность к покупке выросла до 7,4 с 0 месяц назад.

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