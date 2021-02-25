Фондовый рынок: Dow Jones достиг нового рекордного максимума закрытия

Dow вырос на 424,51 пункта до 31 961,86, а S&P 500 подскочил на 44,06 пункта до 3925,43. Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 132,77 пункта до 13 597,97 пункта после падения на 180 пунктов в начале торгов.

Рост на американских фондовых площадках произошел на фоне того, что доходность облигаций вернулась на прежний уровень после значительного роста в начале сессии.

Доходность десятилетних векселей и тридцатилетних облигаций достигла наивысшего дневного уровня за год, после чего снизилась в течение торгового дня.

Снижение доходности последовало после того, как глава ФРС Джером Пауэлл еще раз подтвердил, что главный финансовый регулятор страны, вероятно, сохранит свою лояльную денежно-кредитную политику в ближайшем будущем.

Положительно на настроении инвесторов отразились данные Минторговли США, которые продемонстрировали более высокий, чем ожидалось, рост январских продаж новых домов в США.

Акции энергетических компаний выросли в течение торговой сессии, чему способствовал существенный рост цен на сырую нефть.

Нефть с поставкой в апреле выросла на 1,55 доллара до годового максимума закрытия в 63,22 доллара за баррель, несмотря на публикацию отчета, показывающего неожиданный еженедельный рост запасов сырой нефти в США.

Индекс Philadelphia Oil Service Index, отражающий сильные стороны энергетического сектора, взлетел на 6,6%, а индекс NYSE Arca Oil - на 3,1%.

Высокий рост был заметен среди акций полупроводниковых компаний, о чем свидетельствует рост индекса Philadelphia Semiconductor Index на 3,2%.

Акции авиакомпаний подорожали: индекс NYSE Arca Airline Index взлетел на 2,9% до самого высокого уровня закрытия за год.

Бумаги банковского сектора, сталелитейного и жилищного фондов выросли, в то время как акции коммунальных предприятий оказались среди немногих групп, которые смогли противостоять восходящей тенденции.

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