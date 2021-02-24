Финансовый рынок: А. Миллера не будут отправлять в отставку

Миллер является главой компании с 2001 года. В прошлый раз его полномочия продлевались в 2016 году. Ранее сообщалось о принятом решении отправить его в отставку по истечении основного срока в мае.

В компании отказываются комментировать данное сообщение, говоря, что не знают об источнике данной информации и поэтому ни опровергать, ни подтверждать, фактически, нечего. В материале сообщалось, что Миллера намерены отправить в отставку не первый год, но ситуация в 2020 году усугубилась плохим финансовым положением Газпрома.

Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в период с января по сентябрь убыток компании составил 2020 млрд рублей по сравнению с прибылью в 1,1 трлн годом ранее.

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