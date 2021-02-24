Курс нефти: Фьючерсы выросли на фоне новостей о мировых запасах

Фьючерсы выросли на 0,5%, нивелировав ранее потерянные значения. Американский институт нефти сообщил о том, что на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 1,03 миллиона баррелей, хотя, по данным Genscape, запасы в ключевом европейском хранилище находятся на самом низком уровне с сентября. Структура фьючерсной кривой продолжает указывать на сокращение предложения.

В последние недели на нефтяном рынке царила волна оптимизма, когда ключевые игроки говорили о перспективах роста цен в конце года. Сдержанный спрос по мере восстановления мировой экономики даже заставил некоторых трейдеров заговорить о перспективе возврата к 100 долларам в ближайшие год или два. Представитель Saudi Aramco заявил, что спрос на нефть в Индии близок к уровню, предшествующему пандемии, а потребление в Китае значительно восстановилось.

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