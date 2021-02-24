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Курс золота: Стоимость драгоценного метала остается стабильной
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Курс золота: Стоимость драгоценного метала остается стабильной

Стоимость золота оставалась стабильной на уровне 1804,92 доллара
​Цены на золото в среду оставались стабильными на фоне сообщения председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который заверил инвесторов, что центральный банк далек от того, чтобы сократить свою поддержку крупнейшей экономике мира.

Стоимость золота оставалась стабильной на уровне 1804,92 доллара после пика с 16 февраля на уровне 1815,63 доллара во вторник. Фьючерсы на золото в США немного снизились до 1804,20 доллара.

В своем выступлении перед Банковским комитетом Сената США во вторник Джером Пауэлл отверг предположения о том, что мягкая денежно-кредитная политика чревата риском инфляции и финансовых рисков в условиях развивающегося экономического бума.

По словам Пауэлла, экономика США «была далека от наших целей в области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного дальнейшего прогресса», и до достижения оптимальных показателей процентная ставка останется на сверхнизком уровне.

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среда 24.02.2021 | 14:21
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