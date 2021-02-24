Курс золота: Стоимость драгоценного метала остается стабильной

Стоимость золота оставалась стабильной на уровне 1804,92 доллара после пика с 16 февраля на уровне 1815,63 доллара во вторник. Фьючерсы на золото в США немного снизились до 1804,20 доллара.

В своем выступлении перед Банковским комитетом Сената США во вторник Джером Пауэлл отверг предположения о том, что мягкая денежно-кредитная политика чревата риском инфляции и финансовых рисков в условиях развивающегося экономического бума.

По словам Пауэлла, экономика США «была далека от наших целей в области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного дальнейшего прогресса», и до достижения оптимальных показателей процентная ставка останется на сверхнизком уровне.

Читайте также: Курс золота: Цена на драгоценный металл выросла