Финансовый рынок: Количество сверхбогатых людей в России к 2025 году вырастет на 29%

По мнению экспертов и аналитиков, лидирующим регионом по росту богатых граждан является Азия, при чем рекордные показатели в данном регионе показывают Индонезия (+67%) и Индия (+63%).

За последние 5 лет во всем мире число сверхбогатых граждан увеличилось на 2,4% (12,4 тысячи человек). В тройке лидирующих стран по росту были Китай, США и Япония.

Стоит отметить, что в общемировом рейтинге государств по числу бизнесменов, чье состояние превышает 30 млн долларов, РФ занимает 9 место, а в верху рейтинга находятся США, Китай и Германия.

К слову, рекордное снижение числа богатейших людей фиксируется в Греции, где число сверхбогатых человек сократилось на 33%, до 678 человек, в Португалии, где этот показатель сократился на 24%, до 841 человека и в ОАЭ, где число богатейших людей упало на 22%, до 1305 человек.

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