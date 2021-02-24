Финансовый рынок: Промышленный сектор Австрии показал рекордный рост

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе ЮниКредит Банка вырос до 58,3 в феврале с 54,2 в январе. Любое значение выше 50,0 указывает на расширение сектора.

Новые заказы росли самыми быстрыми темпами с октября прошлого года, а объем незавершенных заказов достиг рекордной отметки за последние 3 года.

Исследование показало, что темпы создания рабочих мест на фабриках увеличились до самых высоких за более чем два года, поскольку компании стремились расширить свои мощности.

Запасы готовой продукции сократились максимально за одиннадцать лет.

Что касается цен, исследование показало, что инфляция цен на сырье достигла почти десятилетнего максимума, а цены на выпускаемую продукцию выросли до рекордных с апреля 2018 года.

Деловая уверенность в ближайшие 12 месяцев поднялась до самого высокого уровня за последние три года. Многие фирмы были оптимистичны в связи с выпуском вакцин против COVID-19.

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