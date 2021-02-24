Форекс: Weltrade объявляет промежуточные результаты конкурса Weekly Demo Series

​Продолжается 6-й конкурсный этап из 10 возможных. Появились первые итоги завершенных конкурсных периодов. С какими суммами на депозите участники завершили соревнование и какие призы они смогли выиграть?

Специальные демо счета с суммой 10 000$ предоставляются каждому участнику от компании Велтрейд, далее участники должны в процессе торгов увеличить депозит как можно больше. В каждом этапе победителей с бонусными и денежными призами будет 100 участников.

Интересным и увлекательным оказался старт первой недели, трейдеры с огоньком и неимоверным азартом торговали всю неделю показывая невероятно высокие показатели счетов. Сенсация! Главный победитель наторговал один миллион! Стал обладателем бонусного приза на 1500$ и денежной награды 750$. Он как и все начинал с 10000! С нами согласятся все, что такой победитель, превысив и оставив позади многих участников вполне заслуженно забирает призы.

И пока только 6-й конкурсный этап, ожидается проведение еще 4, а это семь реальных шансов на победу, не упустите момент стать обладателем хороших призов.

В топовой сотне победителей предыдущих конкурсов к призовым местам входили участники, у которых на депозите было немногим более 40 тысяч со стартовым капиталом 10000. Предположительно, что с подобными результатами будут проходить и следующие этапы конкурсов, поэтому возможно предположить, с какими суммами на депозите можно попасть к лидирующей призовой сотне.

Все данные возможно отслеживать на страничке демо конкурса Форекс, а участникам WEEKLY DEMO SERIES более расширенная информация доступна в личных кабинетах.

Всем предоставляются одинаковые шансы на победу! Испытайте свою силу и умение в столь грандиозном международном конкурсном событии между трейдерами, а также становитесь победителями! Присоединиться еще не поздно ждем новых победителей!

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