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Форекс: NPBFX проводит вебинар по торговле от уровней
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Форекс: NPBFX проводит вебинар по торговле от уровней

Вебинар организует брокер NPBFX совместно с центром дистанционного образования FX-Instructor
​Классические приемы прогнозирования рынка на основании линий поддержки и сопротивления доказывают свою эффективность из года в год. Как правильно выбрать интервал таймфрейма и когда лучше всего войти в сделку? 

Ответы на эти и другие вопросы вы получите на бесплатном обучающем вебинаре «Торговля от уровней. Определение истинных линий поддержки и сопротивления». Вебинар организует брокер NPBFX совместно с центром дистанционного образования FX-Instructor.

Программа вебинара:

  • рыночная теория поддержки и сопротивления;
  • выбор интервала времени для определения рабочего уровня на FOREX;
  • как правильно входить в сделку на уровнях;
  • выбор оптимального уровня для установки ограничения риска;
  • практика управления открытой позицией и приемы максимизации прибыли.
Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 25 февраля 2021 г. (четверг)Время проведения: 20:00 МСКСтоимость участия: бесплатно

Спикеры проекта:

Виктор Емченко — руководитель учебного центра FXinstructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».

Александр Минаев — руководитель трейдингового центра национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», преподаватель курсов «Валютный дилинг» и «Прогнозирование финансовых рынков» на экономическом факультете «МИФИ». Занимается научной работой, результатом которой стали модифицированные методы торговли по Демарку и Вульфу, вероятность прибыльной сделки в которых повышена до 80%. Сборная команда «МИФИ» по трейдингу под его руководством неоднократно занимала призовые места в ежегодном Всероссийском студенческом конкурсе, проводимом совместно с Московской биржей.

Владимир Лейнер — ведущий финансовый консультант учебного центра FXinstructor, аспирант кафедры биржевого дела и ценных бумаг Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Автор и ведущий курса «Трейдинг на финансовых рынках от А до Я».

Источник: NPBFX

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среда 24.02.2021 | 09:42
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