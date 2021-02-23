Финансовый рынок: Нефть Brent снова выросла в цене

Ранее стоимость апрельского фьючерса на марку Brent превысила отметку 63 доллара за баррель. Данный показатель был зафиксирован впервые с января 2020 года, а 18 февраля он вырос выше отметки 65 долларов.

Рост стоимость нефти напрямую связан с текущей позицией участников ОПЕК+, которые в конце года дали согласие ужесточить условия соглашения по ограничению добычи. Саудовская Аравия взяла на себя дополнительные обязательства и решила добровольно снизить уровень добычи на миллион баррелей в сутки. Следующая встреча стран-членов ОПЕК+ должна будет состояться в марте текущего года.

На данном мероприятии планируется обсудить, что будет с ценами на нефть в дальнейшем и как лучше всего преодолеть последствия пандемии.

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