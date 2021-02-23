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Финансовый рынок: Нефть Brent снова выросла в цене
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Финансовый рынок: Нефть Brent снова выросла в цене

Рост стоимость нефти напрямую связан с текущей позицией участников ОПЕК+
​Стоимость нефти марки Brent в очередной раз побила рекорд января прошлого года. Ее стоимость превысила отметку 66 долларов за баррель. Об этом стало известно из данных лондонской биржи ICE.

Ранее стоимость апрельского фьючерса на марку Brent превысила отметку 63 доллара за баррель. Данный показатель был зафиксирован впервые с января 2020 года, а 18 февраля он вырос выше отметки 65 долларов.

Рост стоимость нефти напрямую связан с текущей позицией участников ОПЕК+, которые в конце года дали согласие ужесточить условия соглашения по ограничению добычи. Саудовская Аравия взяла на себя дополнительные обязательства и решила добровольно снизить уровень добычи на миллион баррелей в сутки. Следующая встреча стран-членов ОПЕК+ должна будет состояться в марте текущего года.

На данном мероприятии планируется обсудить, что будет с ценами на нефть в дальнейшем и как лучше всего преодолеть последствия пандемии.

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вторник 23.02.2021 | 19:17
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