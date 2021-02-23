Форекс: Уровень безработицы в Великобритании растет

Согласно информации Управления нацстатистики Британии, уровень безработицы составляет 5,1 процента, что является рекордным показателем с 2016 года.

В то же время уровень занятости снизился на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 75,0 процента.

Число людей ищущих работу увеличивалось на 121 000, а занятость сократилась на 144 000.

"На протяжении всего кризиса я делал все возможное, чтобы защитить рабочие места и средства к существованию", — сказал канцлер Риши Сунак.

"Есть первые признаки стабилизации рынка труда в конце прошлого года", — заявил Джонатан Атхоу, заместитель национального статистика УНС.

Средний заработок, включая премии, в IV квартале поднялся на 4,7 процента, что намного выше ожидаемого показателя в 4,1 процента. Без учета премии средний заработок увеличился на 4,1 процента.

Коэффициент сокращения в IV квартале составил 12,3 человека на тысячу работников.

В IV квартале количество вакансий было на 26 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производительность труда в четвертом квартале, измеряемая в часах, упала на 1,1 процента по отношении к прошлому году.

Объем производства на одного работника снизился на 6,3 процента в основном из-за сохранения занятости через схему сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом, при отсутствии трудовой деятельности.

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