Курс валют: Фунт дорожает относительно евро

Согласно информации Управления нацстатистики Великобритании, средний заработок в стране увеличился на 4,7%.

В понедельник Борис Джонсон представил программу по выводу Англии из режима изоляции от COVID-19.Согласно программе все ограничения будут сняты к концу июня.

Фунт резко вырос до уровня 0,8630 по отношению к евро и 1,4098 относительно доллара США после падения до 0,8654 и 1,4056, соответственно, в ходе ранних торгов. Если фунт продолжит рост, 0,85 и 1,45, вероятно, станут его следующими уровнями сопротивления против евро и доллара соответственно.

Валюта Британии развернулась с раннего минимума 147,64 против иены, при этом пара торгуется на уровне 148,20. Фунт, вероятно, найдет сопротивление около уровня 153,00.

Фунт стерлингов вырос до годового максимума 1,2666 по отношению к франку после падения до 1,2586. Фунт найдет сопротивление около уровня 1,30.

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