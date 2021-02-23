Фондовый рынок: Европейские акции снижаются

Европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,6% до 410,40 после падения на 0,4% в понедельник.

Немецкий DAX упал на 0,9%, британский FTSE 100 — на 0,2%, а французский индекс CAC 40 остался на прежнем уровне.

Акции компании Philips, занимающейся технологиями здравоохранения, упали на 1% после того, как представили обновленную информацию о составе наблюдательного совета.

Бумаги производителя цемента HeidelbergCement потеряли 2,4% после падения выручки в четвертом квартале прошлого года.

Акции туристических компаний и авиаперевозчиков выросли: Air France KLM — на 6,8%, Lufthansa — на 5,3%, а TUI AG — на 4,2%.

Ценные бумаги Covestro подорожали на 0,5% после объявления о намерении установить выплату дивидендов на новой основе.

Повышение цен на сырье увеличило стоимость добычи полезных ископаемых: акции BHP и Anglo American поднялись примерно на 1%.

Финансовые активы BP Plc выросли на 2,6%, а Royal Dutch Shell прибавили 1%т, поскольку цены на нефть подскочили более чем на 1 доллар, что было подкреплено оптимизмом по поводу развертывания вакцины против Covid-19 и снижения объемов производства.

Акции банка HSBC Holdings снизились на 1,5% после того, как он отказался от своих долгосрочных целей по прибыльности и представил пересмотренную стратегию, ориентированную в основном на управление капиталом в Азии.

Бумаги Intercontinental Hotels Group, чьи бренды включают гостиничные сети Crowne Plaza, Regent и Hualuxe, поднялась на 3,7%.

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