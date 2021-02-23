МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Рынок нефти и газа
Курс нефти: Brent продолжает рост на фоне снижения мировых поставок
logo

Курс нефти: Brent продолжает рост на фоне снижения мировых поставок

Стоимость Brent подорожала на 1%
Во вторник стоимость нефти выросла из-за вероятного снижения мировых поставок, после того, как статистические данные продемонстрировали, что компаниям по добыче сланцевой нефти в Техасе может потребоваться не менее двух недель, чтобы возобновить разработку более 2 миллионов барр/сут., которая прекратилась из-за сильных морозов в Соединенных Штатах.

Улучшение прогнозов глобального спроса на углеводороды из-за увеличения темпов вакцинации против пандемии коронавируса способствовало росту стоимости.

Стоимость Brent подорожала на 1% до 64,99 долл/барр после ранее достигнутого максимума в $66,38.

Стоимость фьючерсов на нефть в Соединённых Штатах поднялась 0,7% и достигла 62,13 долл/барр. Оба эталона подскочили примерно на 4% за предыдущую сессию.

Банк Goldman Sachs в своем прогнозе на II и III кварталы текущего года увеличил стоимость нефти Brent на $10.

В релизе Goldman Sachs сообщается, что к середине лета 2021 года потребление нефти достигнет докризисных показателей, а объемы производства, скорее всего, будут не стабильными относительно растущей стоимости.

В своем прогноз Morgan Stanley заявил, что в III квартале стоимость нефти Brent достигнет 70 долл/барр.

Читайте также: Фондовый рынок: Цены на нефть перешли к росту

вторник 23.02.2021 | 13:09
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok