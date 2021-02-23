Курс нефти: Brent продолжает рост на фоне снижения мировых поставок

Улучшение прогнозов глобального спроса на углеводороды из-за увеличения темпов вакцинации против пандемии коронавируса способствовало росту стоимости.

Стоимость Brent подорожала на 1% до 64,99 долл/барр после ранее достигнутого максимума в $66,38.

Стоимость фьючерсов на нефть в Соединённых Штатах поднялась 0,7% и достигла 62,13 долл/барр. Оба эталона подскочили примерно на 4% за предыдущую сессию.

Банк Goldman Sachs в своем прогнозе на II и III кварталы текущего года увеличил стоимость нефти Brent на $10.

В релизе Goldman Sachs сообщается, что к середине лета 2021 года потребление нефти достигнет докризисных показателей, а объемы производства, скорее всего, будут не стабильными относительно растущей стоимости.

В своем прогноз Morgan Stanley заявил, что в III квартале стоимость нефти Brent достигнет 70 долл/барр.

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