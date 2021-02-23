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Форекс: В январе экспорт Австралии падает на фоне сокращения поставок руды
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Форекс: В январе экспорт Австралии падает на фоне сокращения поставок руды

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Австралии снизилось до 8,75 млрд австралийских долларов
​Согласно предварительным данным Австралийского статистического бюро во вторник, январский экспорт Австралии снизился в основном из-за падения поставок железной руды.

В первый месяц 2021 года экспорт Австралии снизился на 9 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Отгрузка металлургических руд сократилась на 10 процентов, мяса — на 39 процентов. В то же время экспорт угля упал на 8 процентов.

В январе импорт снизился на 10 процентов по сравнению с прошлым месяцем. Статистические данные показали, что импорт транспортных средств обвалился на 23 процента, что является первым сокращением с мая. Импорт общепромышленного оборудования снизился на 16 процентов, а импорт различных промышленных товаров — на 13 процентов.

В годовом выражении в январе экспорт вырос на 13 процентов, а импорт сократился на 7 процентов.

В январе положительное сальдо внешнеторгового баланса Австралии снизилось до 8,75 млрд австралийских долларов с 9,17 млрд австралийских долларов в предыдущем месяце.

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вторник 23.02.2021 | 09:21
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