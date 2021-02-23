Фондовый рынок: Nasdaq завершил торги резким падением

После падения более чем на 200 пунктов в начале торгов, Dow поднялся на 27,37 пункта до 31 521,69. Индекс Nasdaq обвалился на 341,42 пункта до 13 533,05, а S&P 500 упал на 30,21 пункта до 3 876,50.

Резкое падение индекса Nasdaq произошло после того, как трейдеры отказались от акций технологических компаний на фоне опасений по поводу влияния недавнего увеличения доходности казначейских облигаций.

Акции производителя электромобилей Tesla упали на 8%, а бумаги крупных технологических компаний таких, как Apple, Microsoft и Amazon, показали более существенные убытки.

Распродажа произошла из-за того, что доходность по эталонным десятилетним облигациям продолжила увеличиваться, достигнув максимального уровня закрытия за год.

Доходность облигаций остается на исторически низком уровне, но недавнее повышение может все же напугать инвесторов, уже обеспокоенных перекупленностью акций.

Трейдеры ожидали двухдневного выступления в Конгрессе председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Ожидается, что Пауэлл подтвердит намерения ФРС сохранить мягкую денежно-кредитную политику, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса.

ФРС недавно дала понять, что ее не беспокоит инфляция, предполагая, что она должна превысить свой целевой показатель в 2% на некоторое время, прежде чем центральный банк рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок.

Conference Board обнародовал данные, демонстрирующие больший, чем прогнозировалось, рост индекса ведущих экономических индикаторов Соединенных Штатов в январе.

Акции полупроводников стремительно упали в течение сессии, в результате чего индекс Philadelphia Semiconductor Index обвалился на 3,8%.

Акций производителей программного обеспечения снизились, о чем свидетельствует падение индекса Dow Jones US Software Index на 2,6%.

Ценные бумаги коммунальных предприятий завершили торги падением: индекс Dow Jones Utility Average потерял 1,9% и опустился до самого низкого уровня закрытия за более чем четыре месяца.

Акции компаний по биотехнологиям, жилищному строительству и сетевым технологиям снизились в течение дня, в то время как акции золотых и энергетических компаний выросли.

Индекс NYSE Arca Gold Bugs Index вырос на 4,6% после завершения предыдущей сессии на самом низком уровне закрытия за восемь месяцев. Отскок произошел после того, как цена на золото с поставкой в апреле взлетела на 31 доллар до 1 808,40 доллара за унцию.

Бумаги энергетических компаний выросли вместе с ценами на сырую нефть, поскольку нефть с поставкой в марте подскочила на 2,25 доллара до 61,49 доллара за баррель на фоне опасений по поводу сокращения предложения.

Акции авиакомпаний стремительно выросли, при этом индекс NYSE Arca Airline Index взлетел на 3,3% до самого лучшего уровня закрытия за год.

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