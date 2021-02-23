Форекс: Анонс экономических событий на 23 февраля

В 10:00 по мск Управление нацстатистики обнародует данные по рынку труда Великобритании за декабрь. Безработица, по ожиданиям экспертов, увеличится до 5,1%.

В 11:00 по мск будут обнародованы цены производителей из Чешской Республики и потребительские цены из Австрии. Эксперты прогнозируют, что в январе цены производителей в Чехии снизятся на 0,6% в годовом выражении.

В 12:00 по мск итальянское агентство Istat опубликует статистические показатели за декабрь по промышленному производству и новым заказам в Италии.

Польша обнародует статистику по уровню безработицы. Эксперты прогнозируют, что в январе безработица составит 6,5%.

В 13:00 по мск Евростат опубликует окончательные данные по потребительским ценам еврозоны за январь. Ожидается, что инфляция будет соответствовать предварительным оценкам в 0,9%.

В 14.00 по мск Конфедерация британской промышленности опубликует результаты обзора розничных продаж за февраль. По прогнозам, баланс розничных продаж вырастет до -38% с -50% в январе.

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