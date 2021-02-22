Финансовый рынок: Иран допустит международных экспертов на свои ядерные объекты

По его словам, будет меньше доступа, однако все же будет возможно обеспечивать необходимый уровень мониторинга и верификации. Также он отметил, что ядерная деятельность Ирана является достаточно мирной, однако не настолько, как было раньше. Временная договоренность, которая была достигнута, продлится 3 месяца.

Ядерное соглашение, которое было заключено в 2015 году, было подписано с целью сдерживания Ирана от разработки ядерного оружия. По данному соглашению Иран должен ограничить производство низкообогащенного урана, который пригодный для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

Недавно Иран приступил к обогащению урана до 20%, а также хранит больше урана, чем предусмотрено ядерным соглашением.

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