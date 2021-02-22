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Финансовый рынок: Иран допустит международных экспертов на свои ядерные объекты
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Финансовый рынок: Иран допустит международных экспертов на свои ядерные объекты

Ядерная деятельность Ирана является достаточно мирной, однако не настолько, как было раньше
​Иран временно согласился допускать международных экспертов на свои ядерные объекты, однако объем допуска все же уменьшат. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Р. Гросс после своего возвращения из Тегерана.

По его словам, будет меньше доступа, однако все же будет возможно обеспечивать необходимый уровень мониторинга и верификации. Также он отметил, что ядерная деятельность Ирана является достаточно мирной, однако не настолько, как было раньше. Временная договоренность, которая была достигнута, продлится 3 месяца. 

Ядерное соглашение, которое было заключено в 2015 году, было подписано с целью сдерживания Ирана от разработки ядерного оружия. По данному соглашению Иран должен ограничить производство низкообогащенного урана, который пригодный для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

Недавно Иран приступил к обогащению урана до 20%, а также хранит больше урана, чем предусмотрено ядерным соглашением.

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понедельник 22.02.2021 | 21:27
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