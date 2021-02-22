Финансовый рынок: Оператор "Северного потока-2" подал заявку на возобновление строительства

Также федеральное ведомство по судоходству и гидрографии подтвердило, что оператор строительства запросил такого рода разрешение. Также было добавлено, что заявка находится в стадии рассмотрения, однако так и не сообщалось, когда именно будет принято данное решение.

«Северный поток-2» является трубопроводом из России в Германию, который проложен по дну Балтийского моря. Сейчас данный объект готов на 95%. Стоимость строительства данного трубопровода оценивается в 11 млрд долларов США.

Газопровод планировалось запустить в эксплуатацию еще в 2019 году, но строительство вынуждены были обложить из-за американских санкций. Данные ограничения связаны с тем, что российский газ будет конкурировать с американским, который также поставляется на европейский рынок. В Газпроме не говорят касательно точных сроков завершения строительства газопровода, поскольку это зависит от множества факторов.

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