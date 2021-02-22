Форекс: Grand Capital предлагает реальную прибыль за торговлю на демосчёте

В середине декабря прошлого года мы запустили акцию "Торгуй на демо — получай реальную прибыль" специально для пользователей нашего мобильного приложения Grand Trade. В течение двух недель у клиентов была возможность торговать на демосчёте в приложении, получить прибыль и перевести её на свой реальный счёт в виде бонуса после совершения депозита, равному сумме прибыли.

С момента запуска акции мы получили много сообщений с просьбой продлить акцию. Мы рады, что это предложение пришлось по душе многим трейдерам, и сегодня сообщаем, что акция возвращается на целый месяц!

Как принять участие?

Скачайте приложение Grand Trade на Google Play, если оно у вас ещё не установлено.

Торгуйте и получайте прибыль в течение двух недель (но не позднее 15 марта!) на демосчёте, который откроется автоматически при регистрации (кредитное плечо не должно превышать 1:100). Двухнедельный срок отсчитывается с момента открытия первой сделки на демосчёте после регистрации.

Чтобы получить прибыль, заработанную вами на демосчёте, отправьте заявку нашей службе поддержки по электронной почте или в чате приложения, в сообщении укажите тему "100% бонус на прибыль от торговли на Demo".

Бонусные средства в размере 100% от прибыли, полученной вами в указанный период поступят на ваш реальный счёт после совершения депозита ну сумму, равную сумме прибыли.

Используйте бонусы для торговли на реальном счёте, а со временем вы сможете перевести их в свою собственность после совершения необходимого объёма торговых операций.

Предложением можно воспользоваться только один раз.

Если у вас появятся какие-либо вопросы, обращайтесь в службу поддержки, наши сотрудники будут рады вам помочь.

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