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Форекс: Grand Capital предлагает реальную прибыль за торговлю на демосчёте
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Форекс: Grand Capital предлагает реальную прибыль за торговлю на демосчёте

Бонусные средства в размере 100% от прибыли, полученной вами в указанный период поступят на ваш реальный счёт после совершения депозита ну сумму, равную сумме прибыли
​Если вы не успели получить реальную прибыль за торговлю на демочсёте в нашем приложении в декабре — не расстраивайтесь! Теперь у вас целый месяц, чтобы сделать это, акция возвращается на период с 19 февраля по 20 марта.

В середине декабря прошлого года мы запустили акцию "Торгуй на демо — получай реальную прибыль" специально для пользователей нашего мобильного приложения Grand Trade. В течение двух недель у клиентов была возможность торговать на демосчёте в приложении, получить прибыль и перевести её на свой реальный счёт в виде бонуса после совершения депозита, равному сумме прибыли.

С момента запуска акции мы получили много сообщений с просьбой продлить акцию. Мы рады, что это предложение пришлось по душе многим трейдерам, и сегодня сообщаем, что акция возвращается на целый месяц!

Как принять участие?

  • Скачайте приложение Grand Trade на Google Play, если оно у вас ещё не установлено.
  • Торгуйте и получайте прибыль в течение двух недель (но не позднее 15 марта!) на демосчёте, который откроется автоматически при регистрации (кредитное плечо не должно превышать 1:100). Двухнедельный срок отсчитывается с момента открытия первой сделки на демосчёте после регистрации.
  • Чтобы получить прибыль, заработанную вами на демосчёте, отправьте заявку нашей службе поддержки по электронной почте или в чате приложения, в сообщении укажите тему "100% бонус на прибыль от торговли на Demo".
  • Бонусные средства в размере 100% от прибыли, полученной вами в указанный период поступят на ваш реальный счёт после совершения депозита ну сумму, равную сумме прибыли.
  • Используйте бонусы для торговли на реальном счёте, а со временем вы сможете перевести их в свою собственность после совершения необходимого объёма торговых операций.
  • Предложением можно воспользоваться только один раз. 

Если у вас появятся какие-либо вопросы, обращайтесь в службу поддержки, наши сотрудники будут рады вам помочь.

Источник: Grand Capital

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понедельник 22.02.2021 | 16:46
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