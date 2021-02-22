Курс золота: Падение доллара привело к росту драгметалла

Спотовая цена золота увеличилась на 0,8% до 1798,27 доллара за унцию после достижения минимального значения со 2 июля. Фьючерсы на золото в Соединенных Штатах поднялись на 1,1% до 1796,30 доллара.

Доллар США снизился по отношению к конкурентам, поскольку трейдеры искали валюты, тесно связанные с мировой торговлей сырьевыми товарами из-за улучшения экономических перспектив.

Фунт достиг нового трехлетнего максимума в 1,4050 доллара, так как британское правительство продолжает наращивать темпы вакцинации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит сегодня в парламенте "осторожную" программу по выводу страны из режима строгой изоляции, введенного для сдерживания распространения пандемии коронавируса.

Доходность казначейских облигаций США достигла годового максимума.

Американские демократы намерены ускорить принятие законопроекта помощи экономики во время Covid-19, и ожидается, что до конца недели Палата представителей США проголосует по предложенному Байденом пакету мер.

Выступая перед Банковским комитетом Сената и комиссией Палаты представителей по финансовым услугам во вторник, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, вероятно, снизит риск инфляции.

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