Форекс: Деловое доверие в Германии улучшилось

Индекс делового доверия вырос до 92,4 с пересмотренных 90,3 в январе, хотя прогнозы экономистов были на уровне 90,5.

Эндрю Кеннингем, экономист Capital Economics, поясняет, что повышение индекса делового климата Ifo в феврале выше ожидаемого доказывает, что экономика Германии переносит изоляцию лучше, чем планировалось.

Экономист добавил, что немецкая экономика, вероятно, вернется к своему докризисному уровню в начале 2022 года, значительно опередив другие крупные экономики стран Евросоюза.

Оценки текущей деловой ситуации оказались более оптимистичными. Более того, в феврале заметно снизился пессимизм на следующие несколько месяцев.

Индикатор текущих условий в феврале составил 90,6, по сравнению с 89,2 в предыдущем месяце и выше прогноза экономистов в 89,0.

Индикатор деловых ожиданий улучшился до 94,2 с 91,5 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали умеренное повышение показателя до 91,8.

В производственной сфере индекс делового климата подскочил до самого высокого значения с ноября 2018 года. Оценка текущей ситуации улучшилась, и компании были заметно более оптимистичны в отношении ближайших месяцев.

Деловое доверие в сфере услуг также улучшилось в феврале. Поставщики услуг более удовлетворены текущей ситуацией, поскольку их бизнес-ожидания были более пессимистичными.

В торговле индекс делового климата немного вырос после январского спада. Прогнозы все еще пессимистичные, но не в такой степени, как в прошлом месяце. С другой стороны, компании хуже оценивали свое текущее положение.

Деловой климат в строительстве также улучшился в феврале.

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