Фондовый рынок: Внимание инвесторов переключилось на сырьевые товары

​Инвесторы отказались от облигаций и приобретают сырьевые товары в надежде, что развертывание вакцин оживит мировую

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,37% после роста на 14,5 базисных пункта на прошлой неделе. Доходность 10-летних британских облигаций выросла на 0,698% и немецкие облигации также увеличили доходность.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник намерен обнародовать план смягчения карантинных мер в Англии, который начнется со школ, а к концу марта распространится на поля для гольфа и теннисные корты.

Во всем мире число новых случаев коронавируса снизилось после пика в январе.

Рост цен на медь 0,68% и палладий 0,18% привел к росту в большинстве металлургических компаний в понедельник.

«Одна из многих горячих историй на финансовых рынках в настоящее время - это рост цен на цветные металлы, где медь, олово, никель, свинец и цинк растут на фоне надежд на восстановление мировой экономики и проблем с поставками. Это происходит в то время, когда инвесторы приходят к мнению, что ФРС действительно хочет, чтобы инфляция накалялась, и что облигации, безусловно, не являются классом активов, который следует держать в текущих условиях. Основная проблема для финансовых рынков заключается в том, сможет ли распродажа облигаций оказаться достаточно упорядоченной, чтобы позволить рефляционным классам активов, включая акции, процветать », - заявили аналитики ING.

После роста на 0,2% на прошлой неделе, индекс Stoxx Europe 600 SXXP упал на 1,1%. Фьючерсы на акции США также снижаются, YM00 на 0,64% ES00 на 0,82% NQ00 на 1,27%.

Майнеры, включая BHP Group BHP увеличились в цене на 0,20%, Rio Tinto RIO сократились на 1,20%, банк HSBC Holdings показал уменьшение позиций на 0,01%.

Акции технологических компаний, таких как производитель микрочипового оборудования ASML Holding, уменьшились в цене на 2,66%. Также показали спад компании, которые торговались в плюсе во время пандемии, такие как компания по доставке фаст-фуда Delivery Hero DHER, спад на 4,23%, HelloFresh HFG показал падение на 5,23%, акции фирмы по доставке в супермаркеты Ocado сократились на 4,38%.

Читайте также: Финансовый рынок: Фондовые индексы государств АТР преимущественно выросли